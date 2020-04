La demanda de mascaretes per a nens es triplicarà

L'anunci que els nens i nenes podran sortir al carrer a partir de diumenge i la manca de talles petites a les farmàcies ha disparat les alarmes entre les famílies que volen que els seus fills estiguin ben protegits quan comenci el desconfinament infantil.



En els darrers dies, algunes empreses dedicades a la fabricació de mascaretes han experimentat un increment exponencial de la demanda de caretes protectores per als més petits. Aquest és el cas de la companyia vallesana Robin Hat, que confecciona barrets de quirófan estampats, i que des del passat mes de març ha ampliat el seu negoci per produir mascares contra la covid-19.



«Calculem que la demanda de les infantils serà tres cops més elevada que la de les d'adult», comenta Javier Garrido, CEO de l'empresa. El responsable de Robin Hat afirma que fa una setmana que van començar a fabricar caretes protectores per a nens, d'acord amb les especificacions que ha establert l'Associació Espanyola de Normalització (UNE).



«Aquesta normativa estipula com han de ser els patrons, les talles i quina mena de material s'ha de fer servir», aclareix Garrido. Indica que inicialment confeccionaven les d'adult amb el coto certificat que habitualment fan servir per fabricar els barrets. Amb el pas dels dies, però, han anat testant diversos materials -un total de 150-, fins a trobar el més adient. «Finalment ens hem quedat amb un que és transpirable, hidròfob i amb capacitat de filtració de partícules del 34%», comenta.



Assenyala que aquest material garanteix que la mascareta té una durabilitat de 100 rentats. Afegeix que solen treballar amb teixits estampats «per humanitzar» els entorns sanitaris, i apunta que en el cas de les mascaretes infantils, a més, han incorporat motius infantils com per exemple extraterrestres.



Cada unitat també inclou un etiquetatge addicional amb recomanacions d'ús i informació sobre qui l'ha fabricat «perquè el client tingui la tranquil·litat que l'empresa que hi ha darrera està complint amb la normativa», assegura. L'empresa confia en poder-les començar a comercialitzar i repartir aquest cap de setmana.



1,5 milions de mascaretes solidàries

Des del principi de la pandèmia Robin Hat ha repartit més d'1,5 milions de mascaretes solidàries a pobles, ciutats i centres sanitaris d'arreu de Catalunya. «El 15 de març vam rebre un correu electrònic d'un client que ens demanava si en podríem fer i vam decidir acceptar la proposta», apunta Garrido.



En pocs dies la demanda es va disparar i la companyia va veure que era incapaç de fer-hi front. «Inicialment gestionaven aquestes comandes des de la nostra seu de Rubí i moltes persones es van oferir per a treballar de forma voluntària, però aviat vam veure que ens calia més ajuda», recorda. La solució va ser que cada municipi disposés del seu propi equip de voluntaris. «Nosaltres fem els patrons, tallem les teles i les fem arribar a cada localitat perquè puguin cosir-les», indica.



La iniciativa ha permès ajudar ciutadans de 140 municipis i també professionals de centres hospitalaris com l'Hospital del Mar, el Moisès Broggi, Sant Joan de Déu, el Clínic o Sant Pau. »Ara amb les caretes protectores per a nens farem exactament el mateix», afirma.



Una empresa en creixement

A diferència d'altres empreses, Robin Hat no ha patit els efectes negatius de la covid-19. «Hem mantingut la nostra activitat i fins hi tot l'hem incrementat», detalla el CEO de la companyia, que explica que han contractat una nova treballadora per assumir tasques logístiques i han externalitzat una part de les cosidores, amb nous punts a Mataró, Badalona i Sabadell.



Amb tot, assegura que la seva voluntat no és enriquir-se a través d'aquesta activitat, sinó ser útils i ajudar en un moment de crisi com l'actual. «Ara mateix el més necessari és donar el servei i que el producte sigui funcional, no pas fer-se milionari», conclou Garrido.