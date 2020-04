La crisi del coronavirus deixa temporalment sense feina a 692.205 catalans

Els ERTO per força major representen el 94,3% dels presentats i afecten al 86,3% de les persones treballadores

Actualitzada 25/04/2020 a les 19:06

La pandèmia de coronavirus ha deixat temporalment sense feina a 692.205 persones a Catalunya, segons les últimes dades de la Generalitat, que assenyalen que les empreses han presentat fins ara un total de 94.348 expedients de regulació temporal d' ocupació (ERTO).Els ERTO per força major representen el 94,3% dels presentats i afecten al 86,3% de les persones treballadores, segons ha informat el departament de Treball, Afers Socials i Famílies.Per demarcacions, Barcelona concentra 68.733 expedients i 543.549 persones afectades, seguida de Girona, amb 10.620 ERTE i 66.637 persones temporalment a l'atur.Per darrere se situen Tarragona, amb 9.752 expedients i 52.375 afectats, i Lleida, amb 5.243 ERTE i 29.644 treballadors afectats.Pel que fa a l'activitat econòmica, la major part dels ERTO es concentren en el sector serveis, amb 77.014 expedients i 493.729 persones afectades, seguit de lluny per la indústria, amb 7.846 expedients i 133.281 afectats.En concret, les divisions econòmiques amb més expedients són les vinculades als serveis de menjar i begudes, com bars i restaurants, amb 18.931 expedients i 107.919 persones a l'atur de manera temporal.També concentra un gran nombre d'ERTO el subsector del comerç, amb 12.461 expedients i 55.787 persones afectades.