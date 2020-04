Els menors de 14 anys també podran anar a la platja

Ho tenen permès sempre que casa seva estigui com a màxim a un quilòmetre de la sorra

Actualitzada 25/04/2020 a les 18:08

A partir d'aquest diumenge, els menors de 14 anys podran sortir de casa, després de setmanes de confinament.Una de les restriccions que ha imposat el govern de l'Estat és que els joves tan sols podran allunyar-se un quilòmetre de casa seva. Dins d'aquest rang, poden passejar pel carrer, anar a la platja o passejar pel bosc.Podran passejar de nou del matí a nou de la nit, però una hora com a màxim, tot i que les recomanacions són entre les 11 i les 13 hores per als menors d’edat fins a 6 anys i entre les 16 i les 18 hores per als de 6 anys o més.Cal recordar que podran sortir al carrer persones d'entre 0 i 13 anys i que, sempre, hauran de fer-ho acompanyats d'un adult.Aquells menors que tinguin símptomes de coronavirus no podran sortir de casa seva i està prohibit entrar als parcs infantils.Menjar al carrer tampoc està recomanat i els menors sempre han de mantenir la distància de seguretat.