572 detinguts per violència de gènere o domèstica a Catalunya durant el primer mes de confinament

Actualitzada 25/04/2020 a les 15:49

Els Mossos d'Esquadra han detingut 572 persones per casos de violència de gènere i domèstica durant el primer mes de confinament, entre el 14 de març i el 17 d'abril. Les denúncies per maltractaments no han augmentat –entre un 36 i un 50% menys que en el mateix període de l'any passat, segons ha detallat la cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà (UCPAC), Montse Escudé- però no es descarta que quan s'aixequi el confinament, les víctimes que no han denunciat per la seva situació d'aïllament i control per part de l'agressor ho comencin a fer. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra han editat i penjat a internet una guia d'actuació per abordar els casos de violència masclista i domèstica, on s'anima les víctimes a denunciar.