Mitjà diu que la proposta de l'Estat per la sortida de nens «no és la més precisa»

Per Mitjà, permetre la sortida dels nens i adolescents entre les 9 i les 21 hores implica una «franja massa àmplia de mobilitat» que, a més, també es barreja amb entrades i sortides de la feina. «Es podria haver acotat o fer d'una manera per restringir més, per exemple amb franges horàries per edats», ha declarat.Sobre l'estiu, ha explicat que no es podran fer vacances tal i com s'entenien fins ara perquè «hi haurà restriccions», tot i que ha apuntat que a la platja sí que s'hi podrà anar però seguint mesures com podrien ser sectorització per franges horàries. Ha considerat que això caldrà valorar-ho en un mes però ha augurat que «no serà una situació totalment normalitzada».De fet, ha assegurat que si es mantenen les dificultats per mantenir la transmissibilitat per sota d'1 «és possible un rebrot en ple estiu». Per això, ha fet una crida a la prudència per no perdre el control de l'epidèmia. Mitjà ha assegurat que aquests rebrots són molt típics en aquest tipus de pandèmies.L'epidemiòleg ha explicat que la solució per tornar a la normalitat passa per trobar la vacuna contra la covid-19, però ha afirmat que això pot trigar «un any o més». Pel que fa a l'estudi sobre l'hidroxicloroquina que ha liderat, ha reconegut que estan trigant més del que esperaven i que encara poden trigar dues setmanes més en tenir resultats.Mitjà ha defensat també el pla de desconfinament que ha presenta al Govern i ha assegurat que li agradaria molt que se'l poguessin fer seu altres comunitats o l'Estat perquè s'ha fet basant-se en l'evidència científica i l'experiència d'altres països. De fet, ha explicat que els han contactat des de les Illes Canàries i el País Basc per interessar-se per aquesta estratègia.