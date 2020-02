La Via Laietana de Barcelona aparca els cotxes per una tarda i obre l'asfalt als veïns

La imatge ha estat insòlita i ha agafat bona part dels ciutadans desprevinguts. Alguns no sabien perquè es feia el tall i altres esperaven una manifestació. Els turistes es preguntaven què estava passant, però mentrestant aprofitaven de la calma del carrer per poder caminar pel mateix espai per on cada dia circulen milers de cotxes. La satisfacció però, era la tònica general. En Lluís, un ciclista, ha estat taxatiu: «per mi ho podrien fer cada cap de setmana i en molts més carrers». La Marta ha explicat que li ha encantat la idea però que s'ho imagina més en altres bandes de la ciutat amb més natura, com el Poblenou, o a la platja. La Bea, que ha admès que s'ho han trobat de casualitat, no més hi ha trobat una pega: haver de «vigilar» amb tanta bicicleta i patinet.La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha visitat el carrer i ha assegurat que l'objectiu del govern municipal és tenir un eix central a cada districte de la ciutat on el primer cap de setmana de més es pugui fer un tall de trànsit i permetre la circulació lliure dels vianants. «La nostra ciutat ha de ser saludable, on viure, on poder passejar i estar», ha manifestat Sanz. Per aconseguir-ho proposta «treure cotxes» d'aquests carrers que semblen «més autopistes que carrers», i xifra en 100.000 els vehicles que poden evitar-se amb iniciatives com aquesta. Per Sanz els carrers han d'estar al servei de la salut, lliures de fum i contaminació i plens de vida. «Volem que els carrers estiguin plens de nens i nenes jugant», ha conclòs Sanz.El primer cap de setmana d'«Obrim carrers» també es fa al carrer Gran de Gràcia. El primer cap de setmana de març s'hi sumaran dos nous talls, l'eix Creu Coberta i el carrer de Sants, en dissabte a la tarda, i el carrer Aragó, el diumenge al matí. Sumant les quatre vies, s'alliberaran més de 200.000 metres quadrats de carrer d'ús ciutadà. Tot i això, el repte del consistori és aconseguir que aquesta transformació que ha començat de forma «tàctica» acabi sent «permanent» per a què els carrers tornin a ser «per als veïns».