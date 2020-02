La taxa de morts en accidents de trànsit puja un 25 per cent al gener

Si es comparen les xifres de 2020 amb la de 2019 es fa evident un augment en la mortalitat al volant

Actualitzada 01/02/2020 a les 17:49

Les víctimes mortals registrades al gener per accidents de circulació a les carreteres interurbanes de Catalunya han pujat un 25 per cent respecte al mateix període de 2019 al comptabilitzar 8 sinistres mortals amb deu persones mortes.El Servei Català de Trànsit ha informat avui en un comunicat que el setanta per cent de les víctimes van morir per un accident en cap de setmana (set de deu), i d'aquests, cinc van tenir lloc en dissabte. Entre els morts al gener es troben un ciclista i un vianant però no motoristes quan en el mateix mes de 2019 en van morir dos.Quatre dels morts tenien més de 65 anys mentre que tres tenien entre 45 i 54. Sis de les víctimes van morir en accidents de trànsit a la província de Barcelona, demarcació en la qual al gener de 2019 només havia mort una persona. A la província de Tarragona van morir tres i a la de Girona, un.