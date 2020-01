Actualitzada 19/01/2020 a les 11:50

La circulació a l'R1 de Rodalies entre Mataró i Pineda de Mar (Maresme) s'ha restablert a les 10.50 hores d'aquest diumenge, segons ha informat Renfe. La línia ha estat tallada uns 45 minuts entre les dues estacions per una incidència a les instal·lacions que afectava el subministrament elèctric als trens. Els tècnics d'Adif han reparat l'avaria i progressivament es recuperaran les freqüències i horaris habituals a l'R1. No obstant això, hi pot haver retards que poden superar els 20 minuts, segons la companyia ferroviària. Protecció Civil ja ha desactivat la prealerta del Ferrocat i no ha calgut la posada de en marxa d'un servei alternatiu de busos a la zona.