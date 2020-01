Torrent garanteix que Torra podrà votar i intervenir en el proper ple

El president del Parlament no tem una inhabilitació: «No m'interessen les conseqüències de les decisions, sinó si són necessàries o no»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha garantit que el president de la Generalitat, Quim Torra, podrà «votar i intervenir» en el proper ple a la cambra, previst pels dies 22 i 23 de gener. «Ho dic i ho mantinc. Jo faré tot el que estigui a les meves mans per defensar els drets del president Torra i el seu ple exercici com a diputat», ha assegurat Torrent aquest diumenge al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. El president del Parlament insisteix que el líder de la Generalitat segueix sent diputat i que la JEC és un òrgan «exclusivament administratiu» que no pot modificar la composició d'un Parlament. Sobre una possible inhabilitació, Torrent no s'ha mostrat preocupat: «No m'interessen les conseqüències de les decisions, sinó si són necessàries o no», ha reflexionat en veu alta el president del Parlament.«Quim Torra és diputat al Parlament. Ho és perquè el Parlament es regeix per un reglament propi i no es dona cap causa d'inhabilitació», ha corroborat Torrent, que ha concretat més. «L'article 24 del reglament estipula quins son els supòsits en el qual un diputat ho pot deixar de ser, i entre aquests no hi ha la inelegibilitat sobrevinguda», ha precisat el president del Parlament, que ha tornat a apuntar que la JEC«és un òrgan administratiu i no jurisdiccional». «Una junta electoral no té competències per inhabilitar i no pot modificar la composició d'un Parlament, és una qüestió jurídica», ha exclamat Torrent, que ha avançat que la Mesa del proper dimarts interposarà un recurs a la sala tercera del Suprem.«Batallarem la defensa dels drets de Quim Torra per totes les vies i fins a les últimes conseqüències. Encara hi ha un recorregut a fer al Tribunal Suprem», ha manifestat el president del Parlament, que no ha volgut aventurar però quins seran els passos en cas d'una sentència ferma d'inhabilitació del Suprem contra Torra. «No entrem encara en valorar escenaris de futur. Prefereixo ser rigorós i prudent, ja que la lluita serà llarga», ha apuntat Torrent. «La confiança en la justícia espanyola és poca tirant a nul·la pels precedents, però no per això deixarem de lluitar jurídicament. Hi ha de tot menys seguretat jurídica en els darrers temps», ha afegit el líder del Parlament, que finalment ha llançat un missatge d'unitat a l'independentisme.«Entre els grups independentistes hi ha discrepàncies. Hem de treballar amb esperit cooperatiu i no competitiu, i això no s'ha donat en moltes ocasions», ha conclòs Torrent.