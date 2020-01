Roldán demana a Torrent que no faci de «Forcadell 2.0»

Lorena Roldán considera que el fet que el Tribunal Suprem rebutgés suspendre, de forma urgent, l'acord de la JEC que aplica la inhabilitació de Quim Torra, reconfirma que el president «ja no és diputat al Parlament i en conseqüència tampoc president de la Generalitat». Alhora, recorda que «l'Estatut marca que per ser president s'ha de ser diputat» i lamenta que Torra vulgui «atrinxerar-se» en un càrrec que segons Roldán «mai va voler i sempre li ha anat gran».Exigeix al màxim responsable del Parlament, Roger Torrent, que retiri l'escó a Torra i «l'enviï cap a casa seva». Així mateix, li demana que no faci de «Forcadell 2.0» i que obeeixin les resolucions judicials i les decisions de la JEC. «Si no ho fa emprendrem les accions legals que siguin pertinents perquè no permetrem que el president del Parlament torni a col·locar la institució al marge de la legalitat», ha advertit. Roldán ha dit que aprofitaran la propera mesa de la Junta de Portaveus per traslladar-li aquesta necessitat.La líder de Cs a Catalunya ha fet aquestes declaracions a Badalona, on ha participat en una carpa que la formació taronja ha instal·lat al Pont del Petroli. També s'ha referit al nou executiu espanyol i ha lamentat que Pedro Sánchez hagi dissenyat una estructura «sobredimensionada i desproporcionada» amb vint ministeris que l'únic que pretenen és «acontentar egos» sense tenir en compte les necessitats de la ciutadania.A banda, s'ha mostrat amoïnada per l'agenda que tindrà aquest govern, ja que des del seu punt de vista serà «clarament nacionalista» i trencarà amb la igualtat de tots els espanyols: «Debilitarà l'economia i les institucions», ha assegurat. També s'ha preguntat si Pablo Iglesias serà un vicepresident «que anirà per Europa dient que Espanya té presos polítics» i ha lamentat que Podem participés dissabte en una manifestació pels presos d'ETA a Bilbao.En un altre odre de coses, ha rebutjat fer un front comú amb el PP per exercir una oposició conjunta al Congrés i ha defensat el paper de Cs com a força de centre i moderada «que pot parar els peus al nacionalisme i al populisme».