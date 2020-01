Les altes temperatures compliquen la temporada d'esquí al Port del Comte

Situada a 1.700 metres d'altura, el Port del Comte és l'estació d'esquí ubicada més al sud de Catalunya. És la més pròxima a Barcelona i això fa que el seu públic sigui especialment familiar. En total, té 54 quilòmetres esquiables. Enguany però, les altes temperatures d'aquest hivern no han permès obrir totes les pistes i, de moment, la temporada no està sent bona.Les quatre escoles d'esquí que hi ha a l'estació també estan notant la falta d'esquiadors, però creuen que aconseguiran salvar la temporada gràcies a les estades escolars. «A nivell de clients particulars hi ha menys afluència de públic i això fa baixar els guanys», ha explicat el responsable d'Esportec, Ignasi Pérez.Malgrat tot, el director de l'estació, Albert Estella, és optimista i espera que el canvi de temps anunciat per a mitjans d'aquest mes de gener faci canviar la situació i la temporada s'acabi allargant, fet que ajudaria a salvar els números. De fet, a finals d'aquesta mateixa setmana hi ha hagut una nevada que ha deixat registres de fins a 10 centímetres. Amb el fred, l'estació espera poder produir neu i ampliar aviat la zona esquiable. «Hem perdut una bona part de la temporada, però encara es pot arreglar», ha assegurat.