Actualitzada 11/01/2020 a les 13:09

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 5 de gener a Barcelona un lladre multireincident especialitzat en arrabassar bosses de mà amb el mètode de l'estrebada. El pispa utilitzava motos robades i va ser interceptat a l'avinguda del Paral·lel just després de furtar violentament les bosses a dues dones al districte de Sarrià-Sant Gervasi. El lladre circulava amb la moto de manera temerària pel Paral·lel –fent diversos avançaments pel carril habilitat als busos- i va ser seguit discretament per una patrulla dels Mossos. Després que l'individu aparqués la motocicleta, els agents van descobrir-se sense deixar temps material al pispa per tornar a arrencar el vehicle de dues rodes. L'atracador va resistir-se a la detenció amb cops de punys i puntades de peu a la patrulla dels Mossos, però finalment va poder ser reduït.