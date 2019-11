19 detinguts per la policia francesa i els Mossos pel tall de l'AP-7 a la frontera

La Gendarmeria els ha posat a disposició judicial acusats de pertorbar la circulació

Actualitzada 12/11/2019 a les 11:28

Tsunami Democràtic crida a col·lapsar la frontera basca

La policia francesa ha detingut aquest dimarts al tall de l'AP-7 a la frontera 18 persones acusades de pertorbar la circulació, mentre que els Mossos d'Esquadra n'han detingut un altre per atemptat a l'autoritat. Els detinguts per la Gendarmeria han estat posats a disposició judicial, segons han confirmat fonts policials a l'ACN.L'AP-7 en sentit nord ha quedat buida de manifestants a la frontera després de l'actuació de la policia francesa, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. El Tsunami Democràtic ha cridat a tallar ara la N-II a la Jonquera. Els diferents cossos policials han encapsulat els manifestants que quedaven i els obliguen a dirigir-se cap al Pertús. Unes 300 persones es dirigeixen cap allà pels carrils en sentit sud. Prèviament, els Mossos d'Esquadra han donat una hora als concentrats perquè apartessin els vehicles de l'autopista. Les grues treballen per retirar la resta.Tsunami Democràtic ha fet una crida a circular aquest dimarts a les 18h de la tarda a 60 quilòmetres per hora entre el peatge de l'A8 d'Oiartzun i el d'Hendaia per tots dos carrils amb els llums d'emergència engegats per col·lapsar la frontera basca de Behobia. En una operació que han anomenat 'Cargol', el moviment assegura que Catalunya i País Basc viuen un conflicte polític «no resolt» amb l'Estat, que només ofereix «imposició i repressió», mentre la ciutadania «lluita i reclama drets democràtics i fonamentals». Per això, demanen oferir una «solució democràtica» per a Catalunya i Euskadi.En aquest sentit, Tsunami Democràtic reclama que Espanya faci seva la idea de Sit and Talk i afirma que «cal aturar» la repressió i demanar la llibertat de totes les persones represealiades i exiliades. «El problema no és ni Catalunya ni Euskal Herria: el problema és un estat espanyol incapaç d'oferir una solució democràtica al conflicte que ell mateix ha creat», asseguren en un comunicat.Així, entén que la sortida política i democràtica passa per «respectar el dret d'autodeterminació dels pobles i acceptar el referèndum com a procés de normalitat democràtica». Finalment, el moviment afirma que aquests darrers mesos s'ha après que quan un poble surt al carrer és capaç de «desbordar fins i tot l'estat més repressor de l'Europa occidental».