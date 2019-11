Unes 500 persones donen suport al tall de la Jonquera davant la delegació del govern espanyol a Barcelona

Criden consignes com «Fora les forces d'ocupació» o «Donde está Albert Rivera»

Actualitzada 11/11/2019 a les 21:14

Unes 500 persones donen suport des de dos quarts de set de la tarda davant la delegació del govern espanyol a Barcelona al tall que des de primera hora del matí d'aquest dilluns bloqueja la frontera d'Espanya amb França a la Jonquera.Centenars de persones han respost a la crida de Tsunami Democràtic, que pretén bloquejar l'accés fronterer durant tres dies en una nova acció per forçar el govern espanyol a dialogar amb el català per aconseguir una solució al conflicte entre Catalunya i Espanya.Els concentrats a Barcelona, convocats per l'anomenada Generació 1 d'Octubre i pel CDR Barcelonès, criden consignes com «Fora les forces d'ocupació», «Independència» o «Donde está Albert Rivera». També han cantat «Els segadors».