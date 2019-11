Torra demana a Sánchez que «segui i parli» per desencallar el conflicte català

El president vincula l'auge de Vox a la via «repressiva»

Actualitzada 11/11/2019 a les 12:39

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat al líder de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, que «segui i parli» per desencallar el conflicte «democràtic i pacífic» que viu Catalunya i l'ha advertit que «les actituds autoritàries només naturalitzen i emblanqueixen l'autoritarisme». En un acte per commemorar el procés participatiu del 9 de novembre de 2014, ha vinculat la resposta «repressiva» a l'independentisme amb el resultat de les eleccions espanyoles d'ahir diumenge, en què el partit d'extrema dreta Vox va ascendir fins a la tercera posició a l'Estat amb 52 diputat al Congrés. En contraposició, Torra també ha destacat que «el resultat de l'independentisme és més bo que mai» i ho ha considerat «un missatge que ha de saber llegir i entendre tothom».Torra ha acollit l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau a Palau per celebrar el cinquè aniversari del 9N, un «instrument» per «donar la veu al poble de Catalunya perquè s'expressés en llibertat i amb tota la determinació», ha afirmat. Ha lamentat que els seus impulsors fossin «castigats per un Estat espanyol que ha havia començat a ensenyar el camí que seguiria, que és el de la repressió» i el de la negativa «sistemàtica» a abordar l'encaix de Catalunya.Per això ha agraït a Mas, Ortega, Homs i Rigau el seu «esforç, coratge i sacrifici personal» per fer possible la consulta. «Som gent de paraula, diàleg, voluntat i acord, però també de determinació, valors i indestructibles conviccions democràtiques», ha conclòs.Entre el públic de l'acte d'aquest dilluns hi havia també els consellers de Presidència, Meritxell Budó; Interior, Miquel Buch; Salut, Alba Vergés, i Cultura, Mariàngela Vilallonga, a més del secretari del Govern, Víctor Cullell.