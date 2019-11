Concerts, fogueres i tendes de campanya: els manifestants de la Jonquera es preparen per passar la nit

Alguns dels concentrats al tall a l'AP-7 continuen muntant barricades apilant branques i tanques de l'autopista

Actualitzada 11/11/2019 a les 21:16

Ambient festiu al tall de l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) convocat pel Tsunami Democràtic. Concerts a l'escenari que s'ha muntat al mig de la calçada, fogueres amb gent escalfant-se i sopant, tendes de campanya i centenars de manifestants ocupant l'autopista. Els concentrats es preparen per passar la nit al mig de l'AP-7.Mentrestant, més endavant, avançant cap al punt on hi ha el cordó dels antidisturbis francesos, diversos manifestants continuen fent barricades. Amb tanques de seguretat vinclades, troncs d'arbres o entravessant els blocs de formigó de les obres que hi ha en aquest punt de l'autopista. Hi ha un degoteig constant de gent que arriba fins al tall caminant o bé per l'AP-7 o bé per l'N-II.