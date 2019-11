Torrent: «Estic convençut que a través de les urnes transformarem la ràbia per la injustícia i repressió en esperança»

El president del Parlament subratlla que el resultat del 10-N a Catalunya serà «contundent» i que l'Estat no el podrà «menystenir»

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha mostrat convençut que aquest 10-N els catalans «transformarem la ràbia per la situació d'injustícia i repressió que estem vivint en un missatge d'esperança per al futur». Torrent, que ha votat a les deu del matí a Sarrià de Ter (Gironès), ha destacat que aquestes són unes eleccions «que no tocaven ni les volíem». «Però sempre que n'hi ha, els catalans aprofitem l'oportunitat que ens donen les urnes per expressar-nos», ha dit el president. Roger Torrent, a més, ha augurat que el missatge que sortirà d'aquest 10-N a Catalunya serà «claríssim» i que l'Estat no el podrà «menystenir ni mirar cap a una altra banda». «Perquè sempre que hi ha urnes i eleccions, les aprofitem», ha insistit.