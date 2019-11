Rufián fa una crida a votar per «sentenciar» a les urnes la condemna dels polítics presos per l'1-O

El cap de llista dels republicans espera que el 10-N sigui una jornada «multitudinària, cívica i pacífica»

Actualitzada 10/11/2019 a les 11:04

El cap de llista d'ERC a les eleccions espanyoles, Gabriel Rufián, ha reclamat aquest diumenge que el poble de Catalunya «sentenciï» a través de les urnes i la democràcia aquest 10-N la condemna dels polítics presos per l'1-O. Després d'haver votat a l'escola Ribatallada de Sabadell, Rufián ha criticat que l'Estat hagi sentenciat els presos de «l'única manera que sap amb repressió i presó d'un segle de condemna». Rufián ha desitjat que la jornada electoral del 10-N sigui «multitudinària, cívica i pacífica» i ha recordat que hi ha persones que no voldrien que al gent «pogués expressar-se democràticament a través d'una urna». «Els poderosos opressors no necessiten urnes ni eleccions», ha avisat. «La gent el que té són els carrers, les places i les urnes on es defensen coses de forma cívica i pacífica», ha conclòs.