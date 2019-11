La CUP fa una crida a la mobilització perquè el futur del país «no depèn dels resultats d'avui»

Reguant considera que la presència «ostentosa» de Policia Nacional arreu del territori és «no votar amb normalitat»

Actualitzada 10/11/2019 a les 21:04

La CUP ha fet una crida a la mobilització popular a partir d'aquest dilluns perquè considera que «el futur del nostre país no depèn dels resultats d'avui», sinó que depèn de la capacitat de mobilització de la població. Per Eulàlia Reguant, que ha fet una compareixença després de conèixer els resultats del sondeig de TV3 i TVE sense fer-ne referència ni tampoc a la participació, la mobilització és «la millor manera» i «la clau» per conquerir drets com el «d'autodeterminació, d'amnistia i de drets socials». Reguant, número tres a la candidatura de la CUP al Congrés per Barcelona, també ha denunciat que «no votar amb normalitat» és la presència «de manera ostentosa» de Policia Nacional i Guàrdia Civil arreu del territori.Reguant també ha criticat que s'hagi permès el vot als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya i que en canvi hi hagi «presos i exiliats polítics» que no han pogut votar.Reguant ha recordat el moment «d'excepcionalitat» que viu Catalunya per l'impediment del dret a vot als «presos polítics i exiliats», però també el fet que el 15% de la població catalana no pugui exercir el dret a vota per les limitacions de la llei d'estrangeria, als residents estrangers que tenen dificultats cada cita electoral per rebre les paperetes a temps.La número tres de la candidatura de la CUP al Congrés dels Diputats ha celebrat les mobilitzacions de la jornada de reflexió per haver aconseguit que la Junta Electoral no s'atrevís a prohibir-los.Els candidats de la CUP, Mireia Vehí i Albert Botran, i els altres membres de l'organització com ara Carles Riera o Natàlia Sànchez, segueixen la nit electoral a l'exterior de la seva seu, del carrer Casp de Barcelona, en un escenari presidit per una fotografia del lleó del Congrés de cap per avall, i el lema »ingovernables».