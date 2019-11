JxCat demana «prudència» fins al resultat definitiu i emplaça Espanya a «fer política»

Nogueras i Pujol constaten la «normalitat» de la jornada electoral i recorden que el sondeig de TV3 els va donar 2 escons menys dels reals

Actualitzada 10/11/2019 a les 20:49

El portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, i la candidata al Congrés Míriam Nogueras han comparegut davant la premsa per fer una primera valoració de la jornada electoral del 10-N. Des de l'Hotel Catalonia Plaça aquest diumenge al vespre Pujol ha demanat «prudència» a l'espera de conèixer el resultat definitiu de les eleccions espanyoles. El portaveu parlamentari ha emplaçat Espanya a «decidir-se per fer política» ja que amb presó i «repressió» els problemes no se solucionen. Pujol també ha recordat que el sondeig de TV3 del 28-A -previ als primers escrutinis- va donar cinc escons a JxCat, pels set que va acabar aconseguint. Nogueras ha insistit en la «normalitat» de la jornada electoral.Pujol també ha admès que a JxCat hi ha «ganes» de conèixer els resultats perquè s'ha fet una bona campanya, tal com ha defensat. Després de reiterar que les urnes són el «terreny de joc» de JxCat, Pujol ha opinat que no es poden treure «grans conclusions» de les dades de participació, que serien més baixes que les del 28-A.Tant Pujol com Nogueras han asseverat que «l'única vegada» que no s'ha pogut votar «bé» va ser l'1-O, i per «decisió» del govern espanyol. La candidata i vicepresidenta del PDeCAT ha conclòs que a JxCat estan «tranquils, satisfets i esperançats», i ha apuntat que els partits espanyols continuaran «bloquejats» si no es decideixen a fer política.La cap de llista de JxCat, Laura Borràs, segueix la nit electoral amb el president del Govern, Quim Torra, les conselleres Meritxell Budó, Mariàngela Vilallonga i Jordi Puigneró, l'expresident Artur Mas, i el líder del PDeCAT, David Bonvehí, des de l'Hotel Catalonia Plaça. A part de Pujol i Nogueras també hi ha altres dirigents de JxCat, a banda de candidats al Congrés i Senat, com Roger Español o Jaume Alonso Cuevillas.