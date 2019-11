Garriga afirma que «és possible un futur millor» i crida a fer «un pas endavant» en un moment «crític»

El candidat de Vox per Barcelona emplaça a votar «amb esperança» perquè la unitat de la nació sigui «defensada»

Actualitzada 10/11/2019 a les 13:06

El número u de Vox per Barcelona, Ignacio Garriga, ha fet una crida aquest diumenge a participar d'un dia «històric». El candidat s'ha mostrat «convençut» que les eleccions espanyoles marcaran un «abans i un després» i ha animat a votar «amb esperança». «És possible un futur millor», ha dit, assegurant que els espanyols estan cridats «en un moment crític» a «fer un pas endavant» i apostar per aquells que defensen «el que s'està vulnerant dia sí i dia també». Segons el cap de llista, a partir de demà es començarà a construir «un projecte d'agermanament nacional i de convivència on la unitat de la nació sigui defensada i les llibertats i els drets siguin garantits».Garriga ha fet aquestes declaracions després de votar al seu col·legi electoral, a La Salle Bonanova, a Sarrià, acompanyat de la seva família i de l'eurodiputat Jorge Buxadé. En dipositar el vot a l'urna, ha dit: «Por España».