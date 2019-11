ERC guanyaria les eleccions a Catalunya amb 13-14 diputats amb un PSC a tocar amb 12-13, segons el sondeig de TV3 i TVE

JxCat obtindria 6-7 escons, En Comú Podem 5-7, la CUP entraria amb 3-4 i PP, Cs i Vox tindrien 2 diputats cadascun

Actualitzada 10/11/2019 a les 20:08

ERC tornaria a guanyar les eleccions al Congrés dels Diputats a Catalunya amb 13-14 diputats, segons el sondeig de TV3 i TVE elaborat per l'empresa Gad3. Els republicans, però, perdrien representants respecte els 15 obtinguts a l'abril. Molt a prop se situa el PSC, a qui el sondeig atorga una forquilla d'entre 12 i 13 diputats, de manera que en podria guanyar un respecte el 28-A. Segons el sondeig, JxCat podria mantenir els 7 diputats actuals o prendre'n un, En Comú Podem també podria mantenir els 7 o baixar fins a 5, mentre la CUP entraria al Congrés amb entre 3 i 4 diputats. PP i Vox aconseguirien un diputat més fins arribar a 2 cadascun, mentre Cs cauria dels 5 de l'abril a 2 escons.Per circumpscripcions, el PSC s'imposaria a la de Barcelona amb una forquilla d'entre 8 i 9 diputats, seguit d'ERC, que n'aconseguiria entre 7 i 8. En Comú Podem aconseguirà entre 4 i 5 escons en aquesta demarcació i JxCat 3. La CUP n'obtindria entre 2 i 3 i Vox, Cs i PP aconseguirien els seus dos escons per a cadascú en aquestes comarques.A Girona, ERC guanyaria les eleccions amb 2 escons, seguit de JxCat, que n'obtindria entre 1 i 2. També entrarien al Congrés per aquesta circumscripció el PSC i la CUP amb un representant cadascun, mentre En Comú Podem té opcions d'aconseguir un diputat.Pel que fa a la circumscripció de Lleida, ERC obtindria 2 diputats, el PSC 1 i JxCat un altre.I a Tarragona, segons el sondeig, el PSC i ERC obtindria 2 diputats cadascun, mentre que JxCat i En Comú Podem tindrien un representant.