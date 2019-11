ERC confia en revalidar la victòria del 28-A i responsabilitza Sánchez del descens de la participació

Vilalta critica l'«immobilisme» del PSOE i apunta que ha generat «decepció» entre la ciutadania

Actualitzada 10/11/2019 a les 20:55

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, s'ha mostrat confiada aquest diumenge que els republicans revalidaran la victòria a les urnes que van aconseguir el passat 28-A. En la primera compareixença després del tancament dels col·legis electoral, Vilalta ha dit que ERC seguirà treballant per una «solució democràtica» basada en l'autodeterminació, l'amnistia i els drets i llibertats per a tothom. La portaveu ha descartat valorar el sondeig de TV3 i ha responsabilitat el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, del descens de la participació arreu de Catalunya i l'Estat. Ha constatat que la «covardia» i «arrogància» de Sánchez han generat «cansament» i «decepció» a la ciutadania per l'«immobilisme» del PSOE.