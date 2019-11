Batet demana votar per un país «sense exclusions» i per un «govern fort que acabi amb el desbloqueig»

La cap de llista del PSC ha exercit el vot a l'Escola Pare Poveda de Vallcarca després d'estar absent tota la campanya per baixa mèdica

Actualitzada 10/11/2019 a les 12:55

La cap de llista del PSC al 10-N, Meritxell Batet, ha demanat votar aquest diumenge per «la justícia social, la convivència, el futur i l'esperança» i ha afirmat que «és important caminar cap a un país sense exclusions, on puguem conviure tots, pensem com pensem, i que no estigui més dividit». En unes breus declaracions als mitjans de comunicació després de votar a l'Escola Pare Poveda, a Vallcarca, Batet ha dit que «el més important és que d'aquestes eleccions en pugui sortir un govern fort i puguem acabar amb el desbloqueig que viu el país». Batet ha votat al voltant de dos quarts d'una, acompanyada de la seva mare i les seves dues filles bessones, després d'haver estat absent durant tota la campanya electoral per baixa mèdica, a causa de vertigen.Batet, que ha agraït els seus companys de partit per haver-la substituït durant la campanya, ha fet una crida a la participació i ha reclamat que tothom vagi a votar perquè «si no, són els altres ciutadans qui decideixen per nosaltres».