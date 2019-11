Asens: «Avui es decidirà si l'odi venç l'esperança i si a Espanya hi continua havent un mur o algú que escolti Catalunya»

El candidat d'En Comú Podem confia que la ciutadania doni «un exemple de mobilització» i surti «massivament» a votar

Actualitzada 10/11/2019 a les 10:30

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha assegurat que aquest diumenge és «un dia important» perquè «es decidiran moltes coses». «Es decidirà si l'odi venç l'esperança, si a Espanya hi continua havent un mur o algú que escolti i entengui Catalunya, si tenim més drets per la ciutadania o més privilegis pels poders econòmics, si hi ha més democràcia i solucions o més bloqueig», ha explicat Asens després de votar a l'Escola Fort Pienc de Barcelona. En declaracions als mitjans el candidat ha confiat que la ciutadania donarà "«un exemple de mobilització» i ha demanat que se surti «massivament» a votar. A més, Asens ha aprofitat per recordar que les enquestes assenyalen que Unides Podem es disputa la tercera posició a Espanya «amb l'extrema dreta» i ha insistit, per tant, «que és un dia important».