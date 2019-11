Álvarez de Toledo: «Avui és un gran dia per a la democràcia, per garantir la continuïtat de l'Espanya constitucional»

La candidata del PP per Barcelona ha acompanyat el candidat de Girona, una província on diu que treballen «en condicions especialment difícils»

Actualitzada 10/11/2019 a les 11:48

La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, diu que aquest diumenge és «un gran dia per a la democràcia» i que el final del dia «encara ho pot ser més, per garantir la continuïtat de l'espanya constitucional, és a dir, de la llibertat i la igualtat de tots els espanyols». La candidata popular ha fet aquestes declaracions després d'acompanyar el candidat per Girona, Alberto Mas Vilá, a votar a Calonge (Baix Empordà). Álvarez de Toledo ha assegurat que volia mantenir les «formes» després d'escoltar alguns líders polítics, «especialment aquells que han comès gravíssims delictes contra la democràcia». La candidata popular també ha defensat la tasca que fan els membres del partit a Girona, una província on diu que treballen «en condicions especialment difícils».