Presidència respon la JEC que Torra no ha fet cap tuit com el que l'òrgan electoral li exigeix esborrar

La Junta va reclamar aquest divendres al president retirar una piulada per parlar de «presos polítics» i «exili»

Actualitzada 09/11/2019 a les 12:50

Fonts de la Presidència de la Generalitat han respost aquest dissabte a la Junta Electoral Central (JEC) que ni el president Quim Torra ni el Govern ha fet un tuit com el que l'òrgan electoral ha reclamat retirar per parlar de «presos polítics» i «exili». La JEC va estimar parcialment aquest divendres una denúncia de CS contra Torra i va reclamar retirar un tuit el contingut del qual era: «L'exili i els presos polítics evidencien la incapacitat de resoldre de manera democràtica el conflicte amb Catalunya i utilitzen el conflicte català per no parlar dels grans reptes del segle XXI i la seva incapacitat per afrontar-los». Les fonts de Presidència, però, remarquen que ni el president ni el Govern han fet aquesta piulada.El text denunciat per Cs davant de la JEC coincideix amb una frase que recull el programa electoral de JxCat.La JEC va ordenar la «retirada immediata» de la piulada denunciada per Cs, però va descartar obrir cap expedient sancionador contra el president de la Generalitat. Segons la resolució de la Junta Electoral Central, el contingut del tuit que l'executiu nega que s'hagi fet «vulnera l'article 50.2 de la LOREG i el principi de neutralitat política que durant els períodes electorals han de respectar escrupolosament tots els càrrecs públics».