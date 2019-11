Les diòcesis catalanes van obtenir l'any passat un superàvit de 2,2 milions

El 39% dels ingressos de l'Església a Catalunya són per donacions voluntàries

Actualitzada 09/11/2019 a les 13:04

Les deu diòcesis catalanes van obtenir l'any passat un superàvit conjunt de 2.266.125 euros, segons els comptes fets públics per les províncies eclesiàstiques de Tarragona (Tarragonès) i Barcelona amb motiu de la celebració demà del 'Dia de Germanor'.El resum econòmic de l'exercici del 2018 publicat per l'Església assenyala que l'any passat les deu diòcesis catalanes van tenir uns ingressos ordinaris de 109.400.000 d'euros i unes despeses ordinàries de 106.800.000, als quals cal sumar altres ingressos extraordinaris de 6,1 milions i unes despeses extraordinàries, bàsicament per rehabilitació d'esglésies, de 6,5 milions.El detall dels comptes de l'Església catòlica a Catalunya de l'any passat indica que van ingressar 42,7 milions d'euros per aportacions voluntàries dels fidels, de les quals 16,4 van ser directament en col·lectes a les parròquies, mentre que l'assignació tributària per la casella de l'IRPF va suposar uns ingressos de 22,4 milions.L'Església catalana també va ingressar uns altres 10,7 milions d'euros per arrendaments d'immobles de la seva propietat i uns altres 5,5 milions per d'altres «activitats econòmiques», mentre que va cobrar 17,8 milions per serveis prestats i 8,5 milions per subvencions públiques corrents.D'acord amb aquests ingressos, el 39% dels ingressos de l'Església a Catalunya són per donacions voluntàries, un 20% per l'assignació tributària, un 15,5% per explotació del seu patrimoni i el 25% restant per prestació de serveis i d'altres ingressos.Quant a les despeses, les deu diòcesis van destinar l'any passat 24.800.000-gairebé una quarta part del seu pressupost- a accions pastorals i assistencials i 16,4 milions, un 15,4% dels seus ingressos, a pagar el sou als seus sacerdots.També van gastar 20 milions en les retribucions al personal laic que treballa a les diòcesis catalanes i 2,4 milions van ser aportacions als seminaris i escoles que en depenen.En conservació d'edificis i despeses de funcionament, les diòcesis van invertir l'any passat 43 milions d'euros, un 40,3% del seu pressupost.En els comptes també figuren com a ingressos extraordinaris la venda de patrimoni per valor d'1,2 milions, i com a despeses extres 617.000 euros per construir nous temples i 4,6 milions en programes de rehabilitació d'esglésies.A la 'Jornada de Germanor' que se celebra demà a totes les esglésies sota el lema 'Sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur', l'Església catòlica tornarà a demanar la col·laboració econòmica dels seus fidels perquè contribueixin econòmicament al sosteniment de l'activitat de les diòcesis.En aquest sentit, el cardenal arquebisbe de Barcelona destaca en la seva carta dominical de demà diumenge la «impressionant» contribució de l'Església catòlica a la societat i cita per exemple que a Espanya hi ha 2.452 escoles catòliques concertades «que estalvien més de 3.324.000 d'euros a les administracions públiques ».També subratlla que l'Església a Espanya atén més d'un milió i mig de persones en algun dels més de 1.100 centres sociosanitaris que té, a més d'acollir 120.925 immigrants i 20.731 dones, soles o amb fills, en risc d'exclusió, víctimes de violència o d'explotació sexual o laboral, en un centenar de centres de promoció de la dona.L'Església també té a Espanya 6.425 centres per mitigar la pobresa que beneficien més de 2,3 milions de persones, segons Omella.