La JEC exigeix a Torra esborrar una piulada on parla de «presos polítics» i «exili»

La Junta Electoral Central considera que el president de la Generalitat vulnera «el principi de neutralitat política» en període electoral

Actualitzada 09/11/2019 a les 10:08

La Junta Electoral Central (JEC) ha estimat parcialment aquest divendres una denúncia de Cs contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per parlar de «presos polítics» i «exiliats» en una piulada al seu perfil institucional en període electoral. «L'exili i els presos polítics evidencien la incapacitat de resoldre de manera democràtica el conflicte amb Catalunya i utilitzen el conflicte català per no parlar dels grans reptes del segle XXI i la seva incapacitat per afrontar-los», assenyala el tuit de Torra. La JEC ordena «la retirada immediata» de la piulada a la xarxa social, però descarta obrir cap expedient sancionador contra el president de la Generalitat. Segons la resolució de la Junta Electoral Central, les referències de Torra a l'exili i els presos polítics «vulneren l'article 50.2 de la LOREG i el principi de neutralitat política que durant els períodes electorals han de respectar escrupolosament tots els càrrecs públics».En el seu escrit, l'òrgan superior de l'administració electoral defineix els 'exiliats' com a «pròfugs de la justícia' i els 'presos polítics' com a 'membres de partits nacionalistes que han estat condemnats». La JEC, finalment, requereix al president de la Generalitat que s'abstingui en el futur de realitzar actes similars «que suposin un ús partidista de la institució pública que representa».