El vot per correu cau un 26,7% a les eleccions del 10-N

S'han tramitat un total de 986.446 sol·licituds de sufragi via postal, lluny dels 1,3 milions dels comicis del 28-A

Actualitzada 09/11/2019 a les 17:21

La subsecretària del ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, ha informat aquest dissabte que el vot per correu ha caigut un 26,7% a les eleccions del 10-N. «S'han tramitat un total de 986.446 sol·licituds de sufragi via postal, un 26,73% menys que a les eleccions generals del passat 28 d'abril», ha detallat Goicoechea des del Centre de Difusió de Dades. Fa sis mesos, les sol·licituds de vot per correu van sumar prop d'1,3 milions. «L'Oficina del Cens Electoral ha acceptat el 99,42% d'aquestes sol·licituds i, segons les dades facilitades per Correus, ja s'han recollit 738.653 vots, un 75% del total», ha puntualitzat la subsecretària del ministeri de l'Interior, que acompanyada del secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, han explicat el dispositiu electoral per al 10-N –amb les xifres definitives i les compareixences previstes- aprofitant la jornada de reflexió.