La defensa de Sànchez, Turull i Rull demana la nul·litat de la sentència per vulneració de drets

És un pas previ indispensable per poder presentar recurs d'empara al Tribunal Constitucional

Actualitzada 08/11/2019 a les 15:01

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha presentat tres incidents de nul·litat davant del Tribunal Suprem en els quals reclama que s'anul·li la sentència de l'1-O per vulneració de drets i es dicti una nova resolució «de signe absolutori». Es tracta d'un pas previ i d'un «requisit indispensable» per poder presentar recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Als recursos el lletrat dels tres líders independentistes condemnats per sedició, Jordi Pina, argumenta que el tribunal presidit per Manuel Marchena ha vulnerat diversos drets com el «dret a un procés amb totes les garanties per la filtració de contingut de la sentència» o el dreta la tutela judicial efectiva per la manca de motivació de la individualització de les penes. Als recursos Pina també sosté que el tipus penal de sedició no s'ajusta als fets d'octubre de 2017.Pina demana que la composició del tribunal que resolgui els incidents de nul·litat sigui diferent al que va jutjar els dotze líders independentistes per garantir la «imparcialitat» de la sala.