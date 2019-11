El Suprem ordena a la JEC que garanteixi que els policies desplaçats a Catalunya puguin votar el 10-N

L'administració electoral haurà d'establir «un procediment de sol·licitud de vot a les delegacions del govern espanyol»

Actualitzada 08/11/2019 a les 15:47

El Tribunal Suprem ha ordenat a la Junta Electoral Central (JEC) que garanteixi que els policies desplaçats a Catalunya puguin votar el 10-N. El Suprem ha acceptat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel sindicat de la Policia Nacional JUPOL contra l'acord de la JEC de dimecres en el qual rebutjava prendre les «mesures necessàries» perquè els antidisturbis puguin exercir el dret a vot.La interlocutòria de la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal indica a la JEC els criteris perquè executi la resolució del Suprem d'aquest divendres segons els quals apunta que l'administració electoral haurà «d'establir un procediment de sol·licitud de vot per correu a les delegacions del govern a Catalunya» i ampliar el termini d'emissió de vot per correu per als policies fins al mateix 10 de novembre, amb termini per a escrutini fins al 13.Només podran acollir-se a aquest «procediment excepcional» els agents de la Policia Nacional que «hagin estat desplaçats sense advertència prèvia a partir del 31 d'octubre de 2019, inclòs».El Ministeri de l'Interior haurà «d'adoptar totes les mesures necessàries per a fer-ho desplaçant a tots els empleats de Correus que siguin pertinents a tal efecte», continua.