El Banc de Sang fa una crida urgent als donants de tipus 0- i A

Només queden reserves pels pròxims 3 dies

Actualitzada 08/11/2019 a les 18:29

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha fet avui, divendres, una crida perquè es facin donacions de sang als principals hospitals de Barcelona demà, dissabte, especialment dels grups sanguinis O- i A- ja que només queden reserves per a tres dies.A la resta de grups sanguinis hi ha reserves de sang per als propers sis dies quan el nivell òptim són deu dies, han indicat les mateixes fonts en un comunicat.La festivitat de l'1 de novembre, juntament amb el pont del 12 d'octubre i el temporal que va afectar, principalment, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre, ha fet reduir les reserves de sang, segons el Banc de Sang i Teixits.Aquesta entitat anima a donar demà, dissabte, als tres grans hospitals de Barcelona que obriran expressament: Clínic, Sant Pau i Vall d'Hebron.En concret, a l'Hospital Clínic es podrà donar matí entre les 10:00 i les 20:00 hores i també el diumenge de 10:00 a 14:00 hores; a Sant Pau, de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores, i a Vall d'Hebron, de 10:00 a 20:00 hores, de demà, dissabte.Els donants que prefereixin reservar cita per un d'aquests hospitals poden fer-ho mitjançant la pàgina web del Banc de Sang i Teixits i així tindran una llitera reservada per demà.