La JEC rebutja adoptar mesures excepcionals perquè els antidisturbis desplaçats a Catalunya puguin votar

Conclou que no hi ha temps per prorrogar el vot per correu ni té potestat per fer les modificacions que demanen

Actualitzada 07/11/2019 a les 16:05

La Junta Electoral Central (JEC), ha rebutjat adoptar les mesures excepcionals que li demanaven diverses organitzacions sindicals de la Policia Nacional perquè els antidisturbis desplaçats a Catalunya puguin votar per correu. En un acord d'aquest dijous, la JEC conclou després d'examinar els informes de la Direcció General de Política Interior, de la Oficina del Cens Electoral i de Correus, que malgrat que podria posar en marxa algun mecanisme per fer-ho possible, això requeriria una modificació del procediment del vot per correu que estableix la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), i la JEC «no té habilitació legal per dur-la a terme». Segons la JEC, prorrogar el termini del vot per correu tampoc serviria perquè «donada la proximitat del dia de la votació» els vots no arribarien a temps per poder ser escrutats. En conseqüència resol que «no és possible accedir» a la petició dels sindicats policials.El sindicat Jupol ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Suprem perquè els policies nacionals desplaçats a Catalunya puguin votar el 10-N, després que la Junta Electoral ho hagi rebutjat. L'entitat considera que la decisió de la junta és un «atac directe als drets d'aquests policies» i suposa un «incompliment flagrant» de la Constitució. Jupol recorda que aquests agents no han rebut l'avís del trasllat amb el temps suficient per demanar el vot per correu. De fet, afegeix que en molts casos va ser una decisió urgent.