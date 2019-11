La Grossa de Cap d'Any posarà a la venda 20.000 números més i confia a comercialitzar un 5% més de participacions

Aquest any hi haurà més de 850.000 bitllets amb algun tipus de premi

Actualitzada 07/11/2019 a les 15:58

La Grossa de Cap d'Any posarà a la venda 20.000 número més, arribant als 100.000, i confia a comercialitzar un 5% més de participacions. Loteries de Catalunya ha presentat aquest dijous la nova campanya de la Grossa, que es podrà veure a partir del dilluns.Aquest any hi haurà més de 850.000 bitllets amb algun tipus de premi. El preu es manté en 10 euros. S'ha renovat la imatge de marca de l'entitat amb la finalitat de representar la diversitat de la seva oferta lúdica i de simbolitzar l'alegria dels beneficiaris dels programes socials que impulsen a través dels seus guanys, que es canalitzen a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.Aquest any la Grossa torna a tenir vuit premis i ha sortit a la venda amb una tirada de 50 milions d'euros: 45 milions en paper en punts de venda (estancs, llibreries, quioscos, bars i supermercats) i 5 milions en suport virtual.A partir de dilluns vinent comença la campanya de publicitat batejada amb el lema 'Feliç vida nova'. El director de Loteries de Catalunya, Jaume Torrabadella, ha explicat que l'anunci d'enguany és diferent, tot i que continua basant-se en l'humor. L'eix vertebrador és aquest cop la idea de compartir. La Grossa li toca a una senyora de 80 anys que porta tota la vida pendent de les necessitats dels altres, com ara del seu marit. «Quan s'assabenta que té el número guanyador decideix fer un gir en la seva vida que despertarà com a mínim un somriure», ha afegit Torrabadella.Al marge de la campanya comunicativa, el responsable de Loteries de Catalunya ha explicat que qualsevol persona que regali un bitllet podrà gravar un vídeo i enviar-lo a la persona que vulgui desitjant un propòsit d'any nou. Es farà a través de l'aplicació de Loteries, introduint el codi que conté el sobre del bitllet adquirit. Torrabadella ha indicat que el receptor podrà visualitzar la gravació descarregant-se la mateixa aplicació i enfocant el bitllet.Pel que fa a la renovació d'imatge de la marca, l'han volgut canviar «de dalt a baix» destacant tres eixos: la loteria de proximitat, la modernitat i la innovació i l'alegria compartida. El logotip és una cara somrient que es converteix en una picada d'ull, i «representa el fet que no només jugues tu si no també els beneficiaris de la loteria de Catalunya, la raó de ser de Loteries de Catalunya», ha apuntat Torrabadella.