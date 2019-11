La fiscalia investigarà el gag de «Polònia» sobre l'actuació policial en els aldarulls

Acumula la denúncia del CSIF a la que havien presentat altres sindicats per un esquetx del programa 'Està passant'

Actualitzada 06/11/2019 a les 16:59

La fiscalia també investigarà el gag de «Polònia« sobre l'actuació policial en els aldarulls. Acumula així la denúncia que havia presentat CSIF a la que havien plantejat altres sindicats per un esquetx del programa «Està passant», i per la qual ja s'havien obert diligències.CSIF va decidir portar els dos programes de TV3 a la fiscalia per un delicte d'odi i injúries contra la policia. El gag del programa dirigit per Toni Soler carrega contra l'actuació policial dels últims dies a Catalunya i inclou imatges de gossos amb cascs de policia o amb projectils de foam.Pel que fa al «Polònia», a l'esquetx hi surt un grup que simula ser Manel interpretant una cançó i un ball sota el títol «Poli band». Segons CSIF, comparen la policia amb una «banda d'analfabets, assetjadors morals, agressius i violents que causen lesions a la ciutadania indiscriminadament».Fonts de la fiscalia han explicat a l'ACN que la literalitat de la denúncia presentada pel CSIF parla del grup musical Manel, però que això no implica que se'ls investigui, perquè el que s'examinarà ara són uns fets que poden ser delicte. Si això es confirmés, es prendria la decisió sobre qui seria l'autor del delicte.Des del sindicat, però, han aclarit que la denúncia no és contra els Manel, encara que del seu redactat es pugui entendre que sí, sinó contra les persones que van interpretar la cançó simulant ser el grup musical.