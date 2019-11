Centenars de persones protesten per la presència del Rei davant d'un Palau de Congressos blindat

Els Mossos tallen la Diagonal i els manifestants porten xiulets i cassoles

Actualitzada 04/11/2019 a les 17:23

Centenars de persones s'han concentrat a partir de les quatre de la tarda per protestar contra la presència del rei Felip VI, que participarà aquest dilluns en un acte organitzat per la Fundació Princesa de Girona.Un fort desplegament policial manté blindat tot l'entorn del Palau de Congressos. De fet, la policia ha tallat l'avinguda Diagonal ja poc abans de les quatre de la tarda, quan hi havia uns 40 manifestants.A més, també s'ha tallat la B-23 i la sortida 11 de la Ronda de Dalt. Els manifestants, convocats per col·lectius independentistes com els CDR, la CUP o l'ANC, fan soroll amb xiulets i cassoles, i criden proclames com «Fora el Borbó», «Catalunya antifeixista» o «1 d'octubre, ni oblit ni perdó».Entre les pancartes que porten, n'hi ha amb la cara de Felip VI i el símbol de la corona del revés i tatxat.