Els acampats a plaça Universitat esperen una setmana «tensa» i asseguren que no es mouran «passi el que passi»

Els participants reforcen les tendes perquè aguantin el fort vent d'un diumenge amb paella, xerrades i taller de castells

Actualitzada 03/11/2019 a les 18:53

Els joves acampats a plaça Universitat esperen una propera setmana «tensa» per la possibilitat que els desallotgin, segons ha explicat Pau, un dels participants en la mobilització. «Volem que la gent vingui per ser més forts. Som molts, però també molt joves, i molts estudiem. Anirem fent relleus, però quants més siguem, millor», ha afirmat Pau aquest diumenge, en declaracions a l'ACN; i ha afegit: «No ens mourem passi el que passi. Hem aguantat pluja, vent i com si ens ve un tornado». El cinquè dia de l'acampada està condicionada pel fort vent, que ha obligat els participants a assegurar les tendes amb pesos com garrafes d'aigua o lligant-les a arbres i altres elements verticals. Seguint el funcionament d'altres dies, s'han organitzat xerrades i tallers, en aquest cas, de castells, i també els han preparat paella per dinar.Segons han explicat els acampats aquest diumenge, els ha arribat per «diverses vies que aquesta plaça l'han demanat Vox i PP» per fer actes del 10-N, fet que els fa pensar que els podrien desallotjar. De tota manera, en les campanyes electorals, no sempre es concedeixen els permisos per a l'espai concret de la via pública que demanen els partits. «Fem una crida urgent que tothom qui pugui acampi, perquè no ens puguin desallotjar. Contra el feixisme, seguim acampats i amb les conviccions fermes que no ens mourem», ha recalcat Pau. Els joves acampats ja van demanar aquest dissabte a través d'un comunicat reforçar la protesta perquè temien un «possible imminent desallotjament, després de les últimes mediacions amb Mossos i institucions públiques».El fort vent d'aquest diumenge -amb alerta activada a Barcelona i a la resta de Catalunya- està «condicionant molt» la cinquena jornada de protesta a plaça Universitat, ha assenyalat Pau. El vent ha obligat a assegurar les tendes i alguns participants han marxat, també perquè s'acaba el cap de setmana, ha apuntat Pau. Els acampats intenten que el nombre de participants es mantingui i, segons calculen, en els moments de més afluència hi ha hagut un miler de participants a la mobilització.El diumenge ha portat desenes de persones a treure el cap a plaça Universitat per donar suport als acampats i portar-los provisions de menjar, material de neteja o altres objectes que els puguin ser útils, com matalassos. Alguns també hi han anat a passejar per mirar encuriosits com avança la protesta, com s'organitzen els seus participants o per assistir a alguna de les activitats organitzades. L'olor de les paelles que uns cuiners els han preparat per dinar ha atret més vianants i turistes a la plaça.Els joves acampats a plaça Universitat es defineixen com la 'generació 14-O', data en què es va fer pública la sentència condemnatòria dels líders independentistes. «El 14 d'octubre els joves ens vam autorganitzar i vam sortir al carrer per defensar els nostres drets, perquè portem molt de temps cremats, en què veiem que no se'ns respecta com a joves», ha dit Pau, per afegir: «I el 14 d'octubre també se'ns va començar a perseguir policialment i judicialment».