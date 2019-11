Familiars dels presos del centre altempordanès lideren l'acte

Actualitzada 01/11/2019 a les 12:10

Unes 300 persones han participat aquest divendres al matí a la marxa per la llibertat organitzada pel CDR que ha anat des del passeig Nou de Figueres fins al centre penitenciari del Puig de les Basses (Alt Empordà).L'acte ha servit per denunciar la «repressió» de l'estat espanyol a l'independentisme. En la marxa hi ha participat alguns dels familiars que estan tancats en el centre penitenciari de l'Alt Empordà. Actualment són cinc les persones tancades en aquest centre a causa del procés.A banda de l'exconsellera Dolors Bassa, també hi ha quatre detinguts després de les mobilitzacions contràries a la sentència de l'1-O. S'han recorregut 5 km a peu i la marxa ha sortit a les 10 del matí.