PSC, PPC i Cs voten una moció a la Diputació de Barcelona per rebutjar «l'independentisme violent»

El text agraeix la tasca de les forces policials en el marc dels aldarulls per la sentència de l'1-O

Actualitzada 01/11/2019 a les 10:05

El PSC, el PPC i Cs han votat aquest dijous a la Diputació de Barcelona d'una moció per rebutjar «l'independentisme violent» i agrair la tasca de les forces policials en els aldarulls de les darreres setmanes.La iniciativa, impulsada per Cs, ha comportat que els dos socis de govern a l'administració provincial, PSC i Junts per Catalunya (JxCat), hagin votat diferent.El text aprova declarar que la violència, en democràcia, «no pot ser el mitjà per assolir objectius polítics», així com proclamar que «és el deure de tots els demòcrates, i de les institucions i càrrecs electes en particular, condemnar, de forma taxativa i sense ambigüitats, l'ús de la violència amb finalitats polítiques».A banda, també s'ha votat condemnar l'actitud «irresponsable» d'alguns polítics que «persisteixen en buscar la divisió, la radicalització i el qüestionament permanent de les institucions de l'Estat».A l'exposició de motius, la moció de Cs votada pel PP i els del PSC considera que «incitar» a la desobediència civil «des de les institucions públiques catalanes» és un acte «gravíssim» d'irresponsabilitat política.Recorda que en les darreres setmanes, després de fer-se pública la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, hi ha hagut episodis de «violència extrema», i en fa balanç apuntant que hi ha hagut més de 600 ferits, «entre ells gairebé 300 agents», o danys a la via pública que «només a Barcelona superen els 3 milions d'euros».També hi ha hagut, afirma el text, danys a la xarxa d'infraestructures i serveis de transport per valor superior als 7,3 milions. I alhora se subratlla el «perjudici present i futur per a la imatge i l'economia de Catalunya».A banda, el text de Cs critica que a les institucions democràtiques «que emanen directament de la Constitució i l'Estatut» s'ha assistit, «en el millor dels casos», a condemnes «tèbies» de la violència, «quan no a una distorsió delirant del prisma, polaritzant la crítica sobre l'actuació de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra».Finalment, els impulsors de la moció consideren que «com a representats de la societat», els càrrecs electes han d'estar «al costat de la defensa dels drets i les llibertats de tots els catalans».