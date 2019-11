La Junta Electoral de Barcelona obliga l'Ajuntament a despenjar un contingut de la web per incomplir la norma electoral

L'acord arriba després d'un escrit de JxCat que denuncia que la informació contravé el principi de neutralitat

Actualitzada 01/11/2019 a les 13:27

La Junta Electoral de Zona de Barcelona ha publicat un acord aquest divendres que obliga el govern d'Ada Colau a despenjar de la web de l'Ajuntament un contingut que es considera que incompleix la norma electoral.Es tracta d'una notícia sobre botigues turístiques de records a l'entorn del Parc Güell que inclou un paràgraf en el qual es fa referència al pressupost d'un pla estratègic impulsat per Colau de millores al parc.L'acord de la JEZ arriba després d'un escrit presentat per JxCat que denuncia que la informació és «irrespectuosa» i contravé el principi de neutralitat.Davant d'aquesta resolució, el consistori ha optat per despenjar el fragment en qüestió de la notícia, que segueix publicada a la web institucional.