La Fiscalia demana al Suprem que investigui Laura Borràs pels presumptes contractes irregulars a la ILC

La membre de JxCat defensa des del principi de la polèmica que el que se li atribueix és «rotundament fals»

Actualitzada 01/11/2019 a les 19:59

La fiscal Teresa Duerto ha sol·licitat al Tribunal Suprem (TS) que investigui l'exdiputada i candidata de Junts per Catalunya a les eleccions al Congrés Laura Borràs pels presumptes contractes irregulars quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), segons publica aquest divendres 'El Periódico'.La informació explica que la jutgessa que ha investigat les presumptes irregularitats a la ILC ultima la remissió a l'alt tribunal dels resultats de les perquisicions pel que fa a Borràs, tal com la fiscalia va sol·licitar fa un mes. Atesa la condició d'aforada, que no ha perdut tot i la dissolució del Congrés perquè pertany a la Diputació Permanent, segons 'El Periódico', l'exconsellera de Cultura hauria de ser jutjada al TS.El desembre de l'any passat, l'aleshores encara consellera compareixia al Parlament per negar taxativament cap mena d'irregularitat en l'adjudicació de contractes quan era presidenta de la ILC, entre el 2013 i el 2018.Borràs va considerar «rotundament falses» les informacions que li atribuïen irregularitats i va defensar el «rigor» i ajustament a llei de totes les seves actuacions. També va lamentar ser víctima d'un «linxament públic».Va defensar que s'havien ajustat a llei fins i tot les adjudicacions que no requerien concurs públic (aleshores, les inferiors a 18.000 euros), incloent-hi tres contractes atorgats a un seu excol·laborador a la universitat, Isaías H. F., entre els anys 2016 o 2017. Tres contractes inferiors als 18.000 euros, que sumats van suposar una despesa de 45.500, que apareixen al Portal de la Transparència de la Generalitat, i que són l'objecte de la investigació judicial.L'exconsellera també va defensar al Parlament la «professionalitat» d'aquest col·laborador.