Sindicats de Mossos temen que la investigació oberta acabi en una «caça de bruixes»

L'APME no descarta mobilitzacions per respondre al «conflicte obert amb el president»

Actualitzada 30/10/2019 a les 19:03

Sindicats dels Mossos d'Esquadra han alertat que la obertura d'una investigació sobre algunes actuacions d'agents del cos en les protestes per la sentència de l'1-O podria esdevenir una «caça de bruixes». Toni Castejón, de Sap-Fepol, s'ha mostrat sorprès per «la celeritat i el to d'alguns polítics» i per això seguiran de prop la investigació perquè «no hi hagi cap cosa rara». Francesc Vidal, d'USPAC, diu que és «una caça de bruixes per salvar la cadira del conseller» i estaran alerta perquè s'actuï amb «transparència». Ramon López de l'SME apunta que es vol «que pagui algú» perquè «la opinió pública s'ha cebat amb els cossos policials». L'APME no descarta mobilitzacions dels agents com una resposta a un «conflicte obert amb el president».»No entendríem que aquesta investigació hagi estat producte de pressions externes de certs sectors o actors», exposen des de Sap-Fepol, que consideren que s'ha «intentat criminalitzar l'actuació» dels Mossos «irresponsablement, com els culpables de tota la situació». Demanen als polítics «responsabilitat» per evitar «cronificar una distància que aquesta crisi ha evidenciat entre part de la societat i el cos».»Sempre ha estat un cos molt fiscalitzat, sempre el que fan els Mossos es mira amb lupa, no ens vindrà d'aquestes quinze investigacions», ha explicat Francesc Vidal d'USPAC. Ha dit que les investigacions no són noves al cos, i que la més gran va ser la Informació Rerservada que es va fer per l'1 d'octubre. «Vetllarem perquè s'actuï com s'ha d'actuar i no com un estat inquisitorial, i que Assumptes Interns treballi de manera transparent i democràtica, que no sigui una caça de bruixes».En el mateix sentit s'ha expressat Ramon López, de l'SME. «Això s'ha fet sempre, sempre que hi ha imatges dubtoses, tot i que moltes vegades enganyen perquè estan tretes de context». Considera que «és una cacera de bruixes després que la opinió pública hagi «criticat totes les imatges, també les no criticables». «Ara el departament està obligat a que pagui algú», ha reblat.Des de l'Associació Professional de Mossos d'Esquadra (APME) no descarten la convocatòria de mobilitzacions dels agents per respondre al «conflicte obert amb el president». «Actuarem en conseqüència», afirmen, i apunten que «més d'hora que tard» hi podrien haver «novetats» sobre aquesta resposta. Afirmen que no estan sorpresos per una investigació que consideren que parteix «de l'acceptació d'un relat dels grups que estan comprant el tema de la provocació amb un últim objectiu que és la dissolució de la brigada mòbil».