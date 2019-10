L'acampada celebra la primera assemblea i es comença a organitzar per mantenir l'acció indefinidament

Els participants es quedaran a Universitat fins que decideixin el contrari de forma assembleària o siguin desallotjats

Els acampats a plaça Universitat comencen a organitzar-se amb la voluntat de «conviure molts dies». Així ho ha assegurat un dels participants durant la primera assemblea de l'acampada, que s'ha celebrat aquest dimecres a la tarda.Segons han explicat, els joves i estudiants han creat cinc comissions i preveuen organitzar xerrades i tallers de cara a dijous i fins que marxin. Una de les membres de l'acampada, la Natàlia, assegura en declaracions als mitjans que de moment no està decidit fins quan es quedaran a Universitat però matisa que serà «fins que decideixi l'assemblea» o siguin desallotjats, un escenari que preveuen com a possible.Amb més d'una cinquantena de tendes ja ocupant la plaça, la Natàlia comenta que n'aniran posant més «a mesura que arribi gent». «Si no hi cabem a plaça Universitat, ocuparem l'espai necessari», respon davant la pregunta de si es podria ocupar trams de carretera.Durant l'assemblea, de més d'una hora, alguns participants han recordat que la voluntat no és «simplement acampar». En aquest sentit, han assenyalat les intencions de promoure xerrades i tallers i contactar amb entitats com ara Irídia o Alerta Solidària i mirar de concretar accions i mobilitzacions.També han anunciat la idea que durant la franja de vespre pugui haver-hi concerts. Aquest dimecres, per exemple, està previst que actuïn grups com Ginestà o Roba Estesa, segons han difós des de l'acampada a les xarxes socials.En qualsevol cas, els membres han insistit a destacar que el punt comú que els uneix ha estat l'espurna «repressiva» dels darrers dies i en especial la sentència i la «vulneració» de drets fonamentals.Més enllà d'això, però, els joves reivindiquen també els seus «drets» com a jovent i a emancipar-se i denuncien la precarietat juvenil o l'assetjament laboral, entre altres. «Es planteja ja sigui per demanar l'amnistia de totes les preses com per poder autodeterminar-nos i decidir sobre les nostres vides», afirma en Raül.La previsió és que aquest dijous se celebrin tallers i xerrades sobre ecologia, feminisme o habitatge