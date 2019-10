Els CDR organitzen una cercavila a Barcelona fins a les seus de Ciutadans i el PP

Els organitzadors han demanat als participants que portin castanyes de casa

CONVOCATÒRIA



Avui, 30

Jardinets de Gràcia

⏱ 19:00h



Assenyalem partits que aplaudeixen la repressió

Anem totes a fer una cercavila cap a la seu de Cs i PP.

Porta castanyes de casa.

Tallada la Gran Via

Els CDR de Barcelona han convocat avui una cercavila que passarà per les seus de Ciutadans i el PP a la ciutat. Els participants estan convocats a les 19 hores als Jardinets de Gràcia, localització ja habitual en aquestes mobilitzacions.A més, des dels diferents comptes de Twitter d'aquestes organitzacions demanen als qui vulguin participar que portin castanyes de casa per «assenyalar els partits que aplaudeixen la repressió». Tots els missatges van acompanyats del lema «Continuem tossudament alçades» i l'etiqueta #RevoltaPopularAquesta no és l'única mobilització del dia d'avui a la capital catalana. Des d'aquest migdia desenes d'estudiants universitaris i joves d'altres col·lectius han tallat la Gran Via de Barcelona a l'altura de la plaça d'Universitat com a protesta per la sentència del TS per l'1-O. La intenció de la «Generació 14O'» – així és com s'autoanomenen- és que, un cop es decideixi el futur de l'acció a les cinc de la tarda, aquest tram de calçada també pugui ser ocupat per tendes de campanya.Des del matí, ja se n'han instal·lat prop d'un centenar. Els joves, que vinculen drets socials, laborals i nacionals, no tenen previst marxar fins que no s'aturi «la repressió», s'aprovi una amnistia als «presos polítics» i se'ls pugui garantir un «futur digne».