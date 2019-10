Els vehicles més contaminants podran circular per les zones de baixes emissions de Barcelona per 2 euros al dia

El límit s'ha posat en 10 dies l'any i es preveuen bonificacions per als titulars de vehicles amb rendes baixes

Els vehicles que més contaminen podran circular per les zones de baixes emissions de l'àrea metropolitana de Barcelona un màxim de 10 dies l'any pagant 2 euros diaris.Així ho ha aprovat aquest dimarts el ple del consell metropolità de l'AMB, que ha donat llum verda a la taxa per a la gestió d'autoritzacions d'accés i circulació dels vehicles més contaminants i estrangers. A partir de l'1 de gener de l'any que ve entrarà en vigor aquesta taxa, que s'aplicarà, de moment, per a la circulació a les Rondes de Barcelona, de forma permanent de dilluns a divendres laborables de 7 del matí a 8 del vespre. Pròximament entrarà en funcionament el Registre Metropolità, que és la plataforma que vetllarà pel control i compliment de la mesura.Aquesta nova ordenança que s'ha aprovat aquest dimarts al ple de l'AMB, preveu dues categories d'autoritzacions, sense cost i amb un cost determinat.D'una banda, pel que fa a les autoritzacions sense cost, s'inclouen els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els vehicles d'emergències com les ambulàncies, els cotxes funeraris, bombers i policia.A més, s'han previst unes autoritzacions temporals per a activitats o vehicles especials. D'altra banda, per a les autoritzacions amb cost, s'han fixat dues tipologies que poden ser complementàries i tenen en compte també els casos de persones amb rendes baixes.Hi ha les autoritzacions diàries que permetran circular per les rondes un màxim de 10 dies l'any amb un cost diari de 2 euros.Tot i això, hi haurà una reducció d'1 euro per als titulars dels vehicles més contaminants censats a la zona de baixes emissions que acreditin una renda de la unitat familiar inferior al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent. I seran gratuïtes per als que tinguin una renda inferior a l'IPREM més un 10% de l'IMPREM vigent.En el cas dels vehicles estrangers, que no han de portar les etiquetes ambientals de la DGT, hauran d'abonar 5 euros per a la gestió de comprovar que compleixin els mateixos requeriments que els vehicles estatals.Aquesta gestió determinarà si el seu vehicle compleix la normativa i disposaria o no de l'etiqueta ambiental de la DGT. En el cas de complir els requisits, podrà accedir i circular lliurement per les Rondes de Barcelona.En cas de no complir les condicions, haurà de sol·licitar, a banda, les autoritzacions diàries, a un preu també de 2 euros cadascuna fins a un màxim de 10 a l'any.Per controlar l'accés i el compliment de la taxa l'AMB posarà aviat en funcionament el Registre Metropolità, la plataforma tecnològica on s'hauran d'inscriure els vehicles que no els hi correspongui etiqueta ambiental de la DGT així com els estrangers per poder tramitar les seves autoritzacions per poder accedir i circular per la zona de baixes emissions.Per evitar rebre sancions també s'hauran de registrar tots aquells vehicles que estiguin exempts de pagar la taxa.