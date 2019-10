Els Mossos difonen un vídeo per intentar trobar l'autor d'un crim comès a Sabadell

L'homicidi es va produir el juny passat i la policia demana la col·laboració ciutadana

29/10/2019

Els Mossos d'Esquadra han difós aquest dimarts les imatges de la càmera de seguretat d'un establiment la zona on el 29 de juny passat s'hi va trobar el cos d'un noi d'uns trenta anys amb signes de violència. L'objectiu és que la ciutadania pugui ajudar a identificar l'home que apareix al vídeo, acompanyat d'una dona. Suposadament és l'autor de l'homicidi que va tenir cap a un quart de cinc de la matinada del 29 de juny al número 33 del carrer Gràcia. En aquell moment, els investigadors van determinar que la causa de la mort era de caràcter homicida i van iniciar la investigació per trobar l'autor. Les gestions fetes fins ara no han permès identificar-lo i per això, des dels Mossos d'Esquadra es fa una crida a la col·laboració ciutadana.Per aquest motiu, s'ha habilitat un correu electrònic (mossos.homicidisabadell@gencat.cat) i un telèfon(667089796) a través dels quals els ciutadans poden contactar amb la policia si tenen informació relacionada amb aquesta qüestió.