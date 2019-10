El Síndic investiga si l'ACA té responsabilitat en els efectes dels aiguats

Ribó també estudiarà la ubicació d'habitatges i edificacions en zona inundable que s'han vist afectats

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació per estudiar si l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) té alguna responsabilitat en els efectes dels aiguats de la setmana passada i que van afectar diverses comarques, entre elles la Conca de Barberà i les Garrigues.Ribó vol aclarir si l'ACA ha exercit les seves competències en matèria de control i inspecció en la zona de domini públic i de prevenció de les inundacions. A més, també investigarà la ubicació dels habitatges i les edificacions en zona inundable que s'han vist greument afectats.En un comunicat, el Síndic recorda que hi ha hagut "declaracions d'alguns alcaldes afectats" que consideren que "l'estat de manteniment insuficient de les lleres públiques pot haver contribuït a agreujar la situació".Afegeix que aquests alcaldes denuncien que l'ACA "no fa el manteniment necessari i que les lleres estan brutes amb canyes, arrels, sediments, arbres, etc".Ribó recorda que el programa de mesures de l'àmbit hidrològic del pla de gestió del risc d'inundacions del districte de conca fluvial de Catalunya inclou, entre les mesures que ha d'implementar l'ACA, l'elaboració d'un programa de manteniment i conservació de lleres.A més, el Síndic recorda que, amb motiu d'altres episodis d'avingudes extraordinàries, ja va destacar la necessitat de garantir que els ajuntaments, sota la supervisió de la Generalitat, disposin d'un pla de defensa de les zones inundables consolidades en què s'indiquin les mesures que cal adoptar per preservar la seguretat de les persones.