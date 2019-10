El líder de Cs afirma que és la fórmula que va permetre acabar amb la ‘Kale borroka’ al País Basc

Actualitzada 29/10/2019 a les 14:40

El líder de Cs, Albert Rivera, s’ha compromès aquest dimarts a “endurir” la Llei de carreteres perquè “si algú talla una carretera il·legalment i perjudica els ciutadans i els professionals del transport” pagui una multa d’entre 15.000 i 300.000 euros.Segons Rivera és una recepta semblant a la que va servir per “acabar amb la kale borroka” al País Basc, i ara toca “estar al costat dels dèbils” a Catalunya.“Incrementarem les sancions perquè no quedi impuni i els que tallen les carreteres no riguin a la nostra cara”, ha afirmat en un acte a Alfajarín (Saragossa).