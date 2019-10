Més d'1,2 milions de dosis per iniciar la campanya de vacunació de la grip

Salut posa l'èmfasi enguany en prevenir també altres malalties d'hivern com la bronquiolitis

«Som personal de risc i ens hem de vacunar»

Salut aconsella per primer cop vacunar infants prematurs

Més de 700 centres vacunals

Bronquiolitis i altres malalties d'hivern

Salut posa en marxa la campanya de vacunació de la grip i ja té disponibles més d'1,2 milions de dosis de la vacuna als CAP i als centres vacunals. Segons ha explicat el departament, enguany la campanya comunicativa 'Per un hivern sense BRRR' posa l'èmfasi en prevenir, a més de la grip, altres malalties d'hivern com ara la bronquiolitis i altres patologies víriques. Per fer front a l'increment de la demanda assistencial el CatSalut reforçarà el sistema amb 21,4 milions d'euros per millorar l'atenció a les urgències, la primària o l'atenció hospitalària, entre altres.Segons ha explicat en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, la campanya se centra sobretot en els col·lectius més vulnerables: majors de 60 anys, dones embarassades, persones amb problemes de salut crònics i condicions de risc, i professional sanitari.És el cas de la Maravillas Sánchez, que coincidint amb l'inici de la campanya s'ha vacunat aquest mateix dilluns contra la grip al CAP Onze de Setembre de Lleida. La Maravillas té 62 anys i es vacuna perquè també entra dins del col·lectiu de risc. A més a més, ella pateix atacs epilèptics i té moltes varius i mala circulació a les cames. Assegura que cada any es vacuna però ha lamentat que del seu entorn més proper, el seu home, no pot vacunar-se perquè està trasplantat del cor. En qualsevol cas, aquesta usuària recomana a tothom que es vacuni, ja que «per la salut s'ha de fer el que calgui».Sobre els professionals sanitaris, Vergés ha recordat en la roda de «insistir» perquè s'assoleixi l'objectiu de vacunació del 40%. L'any passat, ha dit, es va millorar el percentatge passant del 23,3% al 28,05%, però encara és lluny de l'objectiu.Un dels professionals que ja ho ha fet és el Jeroni Marín, auxiliar d'infermeria del CAP Onze de Setembre de la capital del Segrià. Assegura que ho fa cada any perquè és una manera de "prevenir" i si acabes agafant la malaltia, «no és tant potent i es mitiguen una mica els seus efectes». Marín ha remarcat que els metges i auxiliars que treballen en centres de salut són «personal de risc» i per això s'han de vacunar.A més, ha indicat Vergés, enguany el consell de vacunar-se contra la grip s'amplia també per primera vegada als infants de sis mesos a dos anys amb prematuritat alta, és a dir, que van néixer amb menys de 32 setmanes.El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha assegurat que «està demostrat que el col·lectiu té una morbilitat molt més important», és a dir, que tenen més problemes de malalties de tipus respiratoris, pneumonies, etc.En el cas d'aquests nadons, la vacuna, ha precisat, seria la mateixa que per un adult pel que fa a la composició però la dosi seria diferent.A Catalunya hi ha 700 centres vacunals des d'on es distribuiran els més d'1,2 milions de vacunes, una adquisició que ha tingut un cost de prop de 4 milions i mig d'euros.A banda, Salut també destina 21,4 milions d'euros per millorar l'atenció a les urgències, la primària o l'atenció hospitalària davant la previsió d'un increment de la demanda assistencial. Són 1,7 milions més que la temporada passada.Segons ha explicat Marta Chandre, sotsdirectora del CatSalut, es reforçaran les plantilles per fer front als pics de demanda però també es farà una actuació proactiva des de la primària, aconsellant a pacients ja identificats de risc i fent visites domiciliàries.Dels 21,4 MEUR, 3,3 aniran a la primària, 3,3 a l'atenció sociosanitària i 14,8 a l'hospitalària. Amb tot, Chandre no ha concretat en quin nombre d'efectius es traduirà el reforç de plantilles.Més enllà de la grip, la campanya comunicativa d'aquest any se centra també en la prevenció d'altres malalties d'hivern. «La grip no és l'única malaltia que es produeix a l'hivern, segurament és la més mediàtica, però també hi ha altres virus i infeccions respiratòries que ocasionen increments importants de la demanda assistencial, com l'epidèmia de la bronquiolitis», ha dit Vergés.Per això, els pòsters i altres materials comunicatius adreçats a la ciutadania aconsellen en línies generals rentar-se les mans amb freqüència, beure aigua sovint o ventilar espais tancats, a més d'abrigar-se.Segons Joan Guix, el fet que a l'hivern les persones es concentrin més en espais tancats que la resta de l'any fa que la transmissió sigui «més curta».